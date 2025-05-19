İlker Sünnili'den mart ayında hayatını kaybeden eşi Tanyeli için duygusal açıklama!

Mart ayında hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Sünnili, "Maalesef kolay değil. Kendine gelebilmek çok zor. Sizler normal hayat yaşıyorsunuz ama benim kafamda üzüntüler oluyor, zor. Normale dönmeye çalışıyorum ama kolay değil. Sevgi ve bağımız çok büyüktü, birden normal hayata dönmek kolay değil açıkcası" dedi.



Sünnili, "Mezarlık ziyaretine gidiyor musunuz?" sorusuna, "Bodrum'a defnettik. Özledim zaman gidiyorum. Her zaman kalbimde zaten, ruhu hep yanımda... Sevgi ne kadar büyük olursa bir şekilde yanında hissediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar tutunacak dalımız olmuyor. Çok özlüyorum" yanıtını verdi.

YAPMAM GEREKENİ YAPTIM

Hastalık süreci boyunca eşini yalnız bırakmayan Sünnili, "Evlenirken, 'İyi günde kötü günde' dedik. Yaparken alkış için yapmadım, yapmam gerekeni yaptım. İnsanlar farklılaştığı ve bunlar unutulduğu için tuhaf geliyor.



Bu şartlarda olan eşlerini, kardeşlerini ve abilerini yani kimseyi yalnız bırakmasın, ihtiyaçları oluyor" dedi.



Sünnili, eşinin arkadaşlarının da kendisini bu süreçte yalnız bırakmadığını ve aradığını açıkladı. Sünnili, annesini de kaybettiğini belirtti.