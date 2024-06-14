İlker Kaleli'nin uluslararası başarısı

İlker Kaleli, başrolünü üstlendiği İspanyol dizisi "La Passión Turca" ile İspanya'da büyük bir beğeni topladı.

Kaleli, performansı ve karizmasıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşarak İspanyol izleyicilerin ilgisini çekti. İspanya'nın en çok okunan haftalık magazin dergisi Semana'ya verdiği röportajla da dikkatleri üzerine çeken Kaleli, yeteneği ve sanata olan bağlılığı ile uluslararası arenada adından söz ettiriyor. İlker Kaleli, İspanya'da elde ettiği bu başarı ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

SILA İLE İLİŞKİSİ: O HARİKA BİR KADIN

Ünlü sanatçı Sıla ile olan ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Kaleli, "O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz,” dedi.

OYUNCULUK İŞ DEĞİL YAŞAM TARZI

Kaleli, oyunculuğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı. "Kariyerimde belirli bir stratejim yok; oyunculuk benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bana neşe ve acı veriyor ve beni içimdeki karmaşık yerlere götürüyor," diyen başarılı oyuncu, gelecekte karşılaşacağı projeleri merakla beklediğini belirtti.

ZİHNİNİ TEMİZLEYEN TUTKULARI

Resim yapmaktan, motosiklet sürmekten, dalış yapmaktan, müzik çalışmalarıyla uğraşmaktan ve Muay Thai ile ilgilenmekten hoşlandığını belirten Kaleli, "Bunlar benim zihnimi temizlemenin ve rahatlamanın yolları," dedi.

YOĞUN İSPANYOLCA KAMPI

Madrid'de beş haftalık yoğun bir İspanyolca kampına katılan Kaleli, bu kısa süre içinde dili öğrenip rolüne başarıyla hazırlanarak büyük bir takdir topladı. "İspanyolca hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve beş hafta içinde her şeyi öğrenmem gerekiyordu.

Senaryoyu anlamak, karakterime hayat vermek ve İspanyolca diyalogları doğru bir şekilde ezberlemek zorundaydım. Bu süreç, benim için hem zorlayıcı hem de heyecan vericiydi," diyen Kaleli, bu deneyimin onun için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.