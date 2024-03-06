İlker Kaleli bu kez İspanyolca döktürdü

Ünlü oyuncumuz İlker Kaleli’nin başrolünde oynadığı İspanyol dizisi “La Pasion Turca” 24 Mart’ta İspanyol yayın platformu Atresplayer’da yayınlanmaya başlıyor. İlker Kaleli’nin ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile başrolde yer aldığı dizi daha sonra İspanyol Antenna 3 kanalında yayınlanacak. Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan, İspanya-Türkiye hattında geçen aksiyon, macera, aşk temalı La Pasion Turca'da İlker Kaleli, Yaman adlı bir antikacıyı canlandırıyor.

İspanyolca çekilen dizi için Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca dil kampına girerek rolüne hazırlanmıştı. İngiltere'de konservatuvar okuyan ve ileri seviye İngilizcesi bilinen oyuncunun La Pasion Turca'nın tanıtımlarında ortaya çıkan akıcı İspanyolcası sosyal medyada övgü alarak en çok konuşulanlar arasına girdi.