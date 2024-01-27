İlker Aksum'un yeni dizisi belli oldu

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Ömer Atmaca ve Teşkilat ekibinin düşmana karşı verdiği nefes kesen mücadelede yeni cepheler açılıyor. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İlker Aksum dahil oldu. Aksum, dahi derecesinde bir strateji uzmanı olan Kambur karakteriyle Teşkilat’ın karşısında yerini alacak.

Kaptan’ın yönettiği Cehennem Çukuru’nda yetişen özel askerleri ordusuna dahil eden Kambur, askerleri istediği örgüt için çalıştırır. Ömer Atmaca ile karşı karşıya geldikten sonra Kambur’un bütün motivasyonu Ömer ve ekibi yok etmek olacak.