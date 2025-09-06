İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı!

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'nin AVM tarzı! İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi futbolcu İlkay Gündoğan, eşi Sara Gündoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı futbolcu İlkay Gündoğan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Galatasaray futbol kulübüne yeni transfer olan başarılı futbolcu " çocukluk aşkım buraya geldiğim için çok mutluyum, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" açıklamalarında bulundu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi