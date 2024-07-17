İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan olay itiraf: Seda Sayan’ı ben evlendirdim

İlişki uzmanı, mentör ve yazar Adil Yıldırım, katıldığı bir YouTube programında "Günümüzde artık aşkın yüzde 80’i maddiyat yüzde 20 cinsellikten oluşuyor. Kadın - erkek Z kuşağının çoğu lüks yaşamak istiyor. Kızlar bir erkeğin mesleğine değil, parasına bakıyor. Yolu ne olursa olsun herkes zengin olmak istiyor." dedi.

GÜNÜMÜZDE AŞKIN YÜZDE 80’İ MADDİYAT

Yıldırım "Bugüne kadar tam 15 bin kadınla çalıştım. Kadınlar kesinlikle biz erkeklerden daha zeki. Erkekler ise daha duygusal. Kadınlar inanılmaz hızlı kavrıyor. Kadınlar erkeklerin can damarlarından vurarak para akışını kendilerine çeviriyorlar. Fakat kadın güçlü ve zengin ise bu adam benimle para için birlikte değil, beni seviyor, diyerek kendilerini kandırıyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Tabii bazı istisna durumlar var. Buna en güzel örnek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti. Hatta evlenmelerine ben sebep oldum diyebilirim." diye konuştu.

“MİZANSENDE ELEKTRİKLENME OLDU”

Adil Yıldırım, Seda Sayan’ın programına konuk olduğumda, program öncesi, "Programda bir flört mizanseli gerçekleştirelim" talebinde bulundular. Kadın Seda Sayan olacaktı ama karşısına kimi oturtalım diye tereddüt ettik. Mizansenin gerçekliğinin sağlanması gerekiyordu. Çağlar Ökten de vokaldi. Ben onun geçmesini istedim. Gerçekliği en iyi kamera önü deneyimi yüksek olan biri verebilir diye düşündüm. Ve o mizansen içinde bir elektriklenme olduğunu gördüm." dedi.

ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİRŞEY YOKTU

Adil Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Aralarında daha önceden bir yakınlaşma olduğunu zannetmiyorum. Hatta daha sonra da sordum, olmadığını söylediler. Her şey o mizansen sırasında gelişti. O bakışmalar, konuşma şekilleri bana bu işaretleri verdi. O an evlilik yoluna gireceklerini hissettim. Seda Sayan dominant bir karakter. Ama Çağlar ile evliliğinde karşılıklı bir paylaşım içindeler. Bunu görebiliyorum."