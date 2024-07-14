İlhan Şen ‘One Way Ticket’ ile uluslararası arenada  

Ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh’in kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği 8 bölümlük dijital dizi "One Way Ticket" ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Şen, dizide Cinayet Bürosu Komiser Yardımcısı Serdar karakterini canlandıracak.

İNSAN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE EDECEK

Şöhreti ülke sınırlarını aşan ve Azerbaycan, Almanya, İspanya, Romanya, Rusya, Mısır ve Ürdün gibi 15 ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, uzun süredir İranlı yapımcıların radarında bulunuyordu. Uluslararası arenada büyük ses getirecek olan "One Way Ticket," insan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi merkezine alıyor. İlhan Şen'in canlandırdığı Serdar karakteri, insanlık dışı bu suçla savaşırken, suç örgütlerinin karanlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkacak ve izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatacak. Dünya genelinde çeşitli festivallerde ve yarışmalarda ödüller toplayan İran sineması, bu yeni yapımla da izleyiciyi adeta sarsacak bir performans sunmaya hazırlanıyor.

İRANLI HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Kendine özgü oyunculuğu, sert yüz hatları ve etkileyici ses tonuyla büyüyen bir hayran kitlesine sahip olan Şen’in diziye dahil olması, İranlı sevenlerinde büyük heyecan yarattı. İlhan Şen, bu yeni rolüyle yeteneklerini bir kez daha gözler önüne sererken, dizi dünyasında kalıcı bir iz bırakacak gibi görünüyor.