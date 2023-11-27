İlhan Doğan’dan gençlere tavsiye

Beşiktaş’daki Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte YEKÜV’ün misafiri olarak iki yüzden fazla öğrenci ile bir araya gelen İlhan Doğan, hayat tecrübelerini ve kişisel gelişim ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ile ilgili deneyim ve düşüncelerini aktaran Doğan, öğrencilere “Kendinizi en iyi şekilde geliştirin, diploma çok önemli ancak sahaya indiğiniz zaman hayat orada çok farklı oluyor. Sabırlı olun, vaktinizi boşa harcamayın. Bunun sonucunda başarılı insanlar olacaksınız para da kazanacaksınız. Çok çalışın çünkü bu ülkenin siz genç beyinlere çok ihtiyacı var” dedi. Üniversiteli gençlerin sorularına da yanıt veren İlhan Doğan’nın geçtiğimiz günlerde zorluklar ve başarılarla dolu hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan “Her Şeye Rağmen” filmi büyük ilgi görmüştü.

YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan’da vakıf bursiyeri olan öğrencilere hayata ve kişisel gelişimlerine katkı veren İlhan Doğan’a teşekkür ederek “Bugün bize güç ve yön verdiniz, ben bile anlattıklarınızdan çok etkilendim ve yeni şeyler öğrendim” dedi. Öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren iş insanı seminer sonrası birebir sohbetlerde gençlerin sorularını yanıtlayarak onlara destek verdi.