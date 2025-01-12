İkonları buluşturan gece

Instant Eraser’ın başarısını “O Gerçek Bir İkon” kampanyası ile taçlandıran Maybelline New York, Türkiye’de farklı disipilinlerden her biri kendi alanında ilham kaynağı olan üç ikonu aynı projede buluşturarak bir ilke daha imza attı.

Bireysel farklılıkların altını çizen, özgüvenin ve bireysel ifadenin önemi vurgulayan kampanya, herkesi özgün tarzını ve benzersizliğini kutlamaya, kendini cesurca ifade etmeye davet ediyor.

“O Gerçek Bir İkon” kampanyası için 8 Ocak 2025, Salı günü Arkestra’da düzenlenen davete, kampanyanın yıldızları Gülşen, Ece Sükan ve Danla Bilic göz kamaştırıcı görünümleri ve özgün duruşlarıyla damga vurdu.

Makyaj dünyasında bugüne kadar görülmemiş bir buluşmaya ev sahipliği yapan gece, gerçek bir ikonlar geçidine dönüştü. Davete moda, güzellik ve sanat dünyasından aralarında Tuba Ünsal, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Saba Tümer, Cemal Can Canseven, Yasemin Hekimoğlu, Altın Mimir, Deniz Marşan, Sedef Gali, Aslı Ekşioğlu, Şevval Şahin, Bilge Yenigül, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Elisabeth Mas, Raisa & Vanessa Sason, Tolga Sezgin’in de yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı.