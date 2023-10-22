İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'ten itiraf!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz gün İstinye Park’ta görüntülendi.



Son günlerde ikiz babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. İdo, "Bütün ailede heyecan zirve yapmış durumda doğuma 3 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Ve ben heyecandan yerimde duramıyorum bu sebepten kendimi sürekli alışverişte buluyorum" dedi.

İkizlerin isim konusunda ise hala kararsız olduklarını söyleyen İdo “Bebeklerimizin ve eşimin sağlığı şuan önemli isimlerine henüz karar vermedik" dedi.