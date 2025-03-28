İki yakanın güzelleri dostluk için yarışacaklar

Bu yıl Vizyon Production ile Miray Cruises iş birliğiyle ikinci kez düzenlenecek olan “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması” nın hazırlıkları tamamlandı. 3-10 Nisan tarihleri arasında cruise gemisinde Yunan Adaları turunda yapılacak olan yarışmaya Türkiye ve Yunanistan’dan güzeller katılacaklar.

İki ülkede yapılan elemeler ile belirlenen toplam yirmi dört finalist Ege Denizi'nde kraliçe unvanını kazanmak için ter dökecek. Vizyon Production tescilli yarışması olan “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın güzelleri final gecesi öncesi gemide kamp yaparken gecenin sunuculuğunu İshak Akbay ile Anastasia Pattaban Türkçe ve İngilizce olarak yapacaklar.

Dereceye giren güzeller Miray Cruıses tarafından tatille ödüllendirilecekler. Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan “Miray Cruises ve Vizyon Production ortak çalışmasıyla düzenlediğimiz 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nın hazırlıkları tamamlandık. Türkiye ve Yunanistan’da yapılan elemelerden sonra seçilerek finale kalan güzellerimiz ile amacımız, iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendirmek ve yarışmayı kısa zamanda uluslararası boyuta taşımak olacaktır” dedi.

Yarışmanın bu yılki jüri başkanlığını ünlü aktör Salih Güney yaparken, jüri üyeliklerini ise Vedat Uğurlu, oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, oyuncu Volkan Severcan, iş insanı ve Dünyada İyilik Var Derneği başkanı Menekşe Kankavi, sanatçı Pınar Aylin, yazar ve mentor Adil Yıldırım, 1996 Türkiye güzeli Sevilay Öztürk, 2014 Yunanistan güzeli Athanasia Kofinioti, Jolly Tour onursal başkanı Sinan Vardar, Miss Cruis 2024 kraliçesi Kadriye Nur Çelebi, iş insanı Bahri Can Ekmekçi, Av. Kasım Aksoy, Dt. Mehmet Özel, cruise gemisi kaptanı Charlois Petridis, danışman Güler Gürcan, gazeteci Hakan Solaker ve Yunanistan delegesi Emre Yasin Hoş yapacaklar.

Miray Cruises gemisinin beşinci katında Muses Salonu’nda 8 Nisan Salı akşamı Atilla Kaplakarslan’nın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde yapılacak “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması” final gecesinde güzellerin geçişleri ve Miray Cruises Animasyon Grubu Dans Şovları tura katılanlar tarafından da izlenebilecek.

Finalist güzeller final gecesinde ayrıca Louren Mayo ve Geographical Norway markalarının yeni sezon kreasyonlarını podyumda sergilerken, organizasyona Stüdyo Barbar fotoğraf çekimleri, Özlem Saçar saç ve makyajla ve Mak Tasarım’da gecenin ödülleri ile destek veriyor.