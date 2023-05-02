İhanet iddiasıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül'den flaş açıklama...

Alaçatı'da iki kadınla samimi şekilde görüntülenen ve bir başka kadınla da dini nikâhla evlendiği öne sürülen Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’le birlikte Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye gitti. Üniversitede söyleşiye katılan ikili, yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Neslihan Atagül, "Doğuran bile beni anlamıyor ama Kadir anlıyor" derken, Kadir Doğulu ise "Seviyorum, eminim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan Oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. İhanet haberleriyle gündemde olan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan'a gitti. El ele poz veren çift, daha sonra Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı.



İHANET SORUSU ORTAMI GERDİ

Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül, "Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?" diye yanıt verince araya eşi Kadir Doğulu girdi.



O ŞAHSİ HAYAT DEĞİL, O SİZİN ŞAHSİYETİNİZİN ŞAHİTLİĞİ

Kadir Doğulu "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu Haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.



"DOĞURAN BİLE SİZİ ANLAMIYOR"

Eşine olana güvenini vurgulayan Neslihan Atagül, "Kadir beni herkesten daha iyi anlıyor" mesajı verdi: "En korktuğunuz anları düşünün. Hiç kimseyle paylaşamıyorsunuz. Yeri geliyor anneniz bile, sizi doğuran bile sizi anlayamıyor. Benim de öyle. Yeri geliyor beni anlamıyor ve ben sürekli kendimi anlatmaya çalışlıyorum. Ama bana annemden daha da yakın biri var hayatta. Babamdan çok daha yakın biri var hayatta: Eşim Kadir. Eşim olmadan önce, insan! Ve ben şuan bu yakınlığı onunla deneyimleyebiliyorum. Biz ne olursa olsun Kadir ile birbirimizi yargılamadan önce oturup gözlerimizin içine bakıp, ne varsa yetkinliklerimiz, noksanlıklarımız konuşuruz. Bunu annemle yapamıyorum, abimle yapamıyorum, çok yakın dediğimiz arkadaşımla yapamıyorum bazen ama Kadir ile bunu yapabiliyorum."



"BENİ ÇOK İYİ TANIYOR, NE YAPTIĞIMI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Sevgisinden emin olduğundan bahseden Kadir Doğulu ise "Bir yastığa baş koymakla olmuyor. 50 yıl aynı yastığa baş koyup, birbirini tanımayan çiftler var benim hayatımda... Beni çok iyi tanıyor, ne yaptığımı çok iyi biliyor. Ben onu çok iyi tanıdığımı ümit ediyorum. O da ümit ediyor. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. O yüzden önümüze herhangi bir duygu çalkantısı koymuyoruz birbirimizle konuşurken. Kalbimi kontrol ediyorum sürekli, o da kalbini kontrol ediyor. Seviyorum, eminim, güveniyorum... " diye konuştu. (Hürriyet)