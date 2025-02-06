İFCO Fuarı'nda defileler göz kamaştırdı

Moda ve giyim tutkunları, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen moda ve giyim fuarında bir araya geldi.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 5-8 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğin ilk gününe modaseverlerin yoğun ilgisi oldu.

Moda ve giyim fuarının ilk gününe Erkan Yılmaz ve Akif Örük’ün organize ettiği defileler damga vurdu.

Türk modeller Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Özlem Yıldız, Wilma Elles ve Sema Şimşek podyuma çıkarak katılımcılara adeta görsel şov yaşattılar. Birbirinden özel tasarımların sergilendiği defilede, modacılar büyük alkış aldı.

Defile sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü mankenler, böyle büyük organizasyonların Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı: “Hazır giyim ve moda fuarları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Biz de bu projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler arttıkça biz de podyumlarda olmaya devam edeceğiz”

ŞİMDİKİ MODELLER OYUNCULUK PEŞİNDE

Gizem Özdilli, muhabirlerin “Podyumlarda yeni modeller göremiyoruz. Bunun nedeni nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Defileler çok azaldı. Bir süre modellere çok dikkat çekildi. Sonra bütün ilgi oyunculara döndü. Eskiden modeller çok konuşulurdu, şimdi oyuncular konuşuluyor. Haberlerde modellere 5 dakika yer verilirdi. Modellerin haberi İbrahim Tatlıses kadar uzun verilirdi. Şimdi hiçbiri yok. Şimdiki yeni modeller de oyuncu olmak için hemen gidip bir cast ajansına yazılıyor. Uluslararası normlarda modellerimiz var fakat onlar modellikte bir şey yapamayacaklarını düşünüyor. Oyuncu olunca kameraların onlara daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorlar. Bu işin de bir meslek olduğu bilmeleri gerekiyor”

Erkan Yılmaz da Gizem Özdilli’nin sözlerini destek vererek “Biz yeni modeller çıkarıyoruz ama modeli hemen oyuncu yapmak istiyorlar. Yeni modeller oyunculuğa geçmeden bir şey olunamayacağını düşünüyor” diye konuştu.



BİZ YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK

Son dönemde oyunculuk sektöründe gündeme gelen ‘Tekelleşme’nin mankenlik dünyasında olup olmadığı modellere soruldu. Kendilerine ‘Grup Şurup’ adını veren modeller adına konuşan Gizem Özdilli, “Biz de öyle şeyler yok ya. Biz yıllardır podyumlardayız. Burada her birlikte bir iş yapmaya çalışıyoruz. Kişisel hiçbir şey yok. Herkes çok iyi olursa tümden iyi oluruz. Yeni gelen arkadaşlar hep birlikte iyi olmayı öğrenecek. Ancak biz eski mankenler yeni gelmedik, geri geldik. Grup Şurup” şeklinde konuştu.