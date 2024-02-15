İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den aile pozu...

İdo Tatlıses, 32'inci yaşına girdi. Eşi Yasemin Şefkatli, eşinin doğum gününü kutladı. Geçtiğimiz günlerde çift, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

Aile pozunu paylaşan Şefkatli, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak. Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle... İyi ki doğdun İdomm iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa" diye yazdı.