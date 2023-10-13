İçsel dünyanızı keşfettirecek festival

TUTA Organizasyon’un kurucusu Yeliz Tuta organizasyonuyla Urla’daki Çuha Bahçe’de olacak olan festivalde; hayatın algoritması, kadim sembolizm, kutsal geometri, kuantum, bioenerji, astroloji, kozmik enerji, aile dizilimi, ruhsal rönasans, vedik astroloji, kristal bilinç, şamanik rehber, zumba ve toplu meditasyon ile şifa çalışmaları yapılacak. Festivalin biletleri biletix.com ve bubilet.com.tr’de satışa sunuldu.
14-15 Ekim’de gerçekleşecek olan festivalin katılımcıları
*Dr. Murat İrfan Ağcabay
Araştırmacı Yazar - Ötekideki Ben
*Tuna Kamhi
Kristal Bilinç Öğretisi - Uzman / Yazar
*Ozan Güner
Çocuk, Genç Astrolojisi - Astral Projeksiyon & Seyahat
*Saliha Nükte Eskici
Hayatın Algoritması Kurucusu - Matematikçi / Öğretmen
*Ali Nazım Bahşiş
Kuantum Bioenerji - Sarkaç Eğitmeni
*Zekiye Olgaçay
Ruhsal Dönüşüm Rehberi - Ruhsal Rönesans Kitabı Yazarı
*Kayhan Ergezen
Vedik Astroloji
*Ümran Ganime Kel
Kendine Yolculukta Aile Dizilimi
*Özbilen Duygu Sayılgangil
Şamanik Rehber
*Nuray Pekçetin
Sibel Bahşiş
Zumba