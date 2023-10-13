İçsel dünyanızı keşfettirecek festival

TUTA Organizasyon’un kurucusu Yeliz Tuta organizasyonuyla Urla’daki Çuha Bahçe’de olacak olan festivalde; hayatın algoritması, kadim sembolizm, kutsal geometri, kuantum, bioenerji, astroloji, kozmik enerji, aile dizilimi, ruhsal rönasans, vedik astroloji, kristal bilinç, şamanik rehber, zumba ve toplu meditasyon ile şifa çalışmaları yapılacak. Festivalin biletleri biletix.com ve bubilet.com.tr’de satışa sunuldu.

14-15 Ekim’de gerçekleşecek olan festivalin katılımcıları

*Dr. Murat İrfan Ağcabay

Araştırmacı Yazar - Ötekideki Ben

*Tuna Kamhi

Kristal Bilinç Öğretisi - Uzman / Yazar

*Ozan Güner

Çocuk, Genç Astrolojisi - Astral Projeksiyon & Seyahat

*Saliha Nükte Eskici

Hayatın Algoritması Kurucusu - Matematikçi / Öğretmen

*Ali Nazım Bahşiş

Kuantum Bioenerji - Sarkaç Eğitmeni

*Zekiye Olgaçay

Ruhsal Dönüşüm Rehberi - Ruhsal Rönesans Kitabı Yazarı

*Kayhan Ergezen

Vedik Astroloji

*Ümran Ganime Kel

Kendine Yolculukta Aile Dizilimi

*Özbilen Duygu Sayılgangil

Şamanik Rehber

*Nuray Pekçetin

Sibel Bahşiş

Zumba