İbrahim Tatlıses ile Şafak Sezer; Berdan Mardini'nin kozmetik standını ziyaret etti ve kahkahalar havada uçuştu! Tatlıses evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses ile Şafak Sezer; Berdan Mardini'nin Aqua Florya AVM'deki Mardini Kozmetik standını ziyaret etti ve kahkahalar havada uçuştu.

Mardini, ürünlerini tanıtırken Şener Şen'in 'Neşeli Günler' filmindeki traş bıçağı sattığı sahnesini taklit etmesiyle güldürdü. Gül suyunu her gün kullandığını söyleyen Tatlıses'e takılan Sezer, "İbrahim Güllüses... Artık çiğ köfte yok, güllaç var" diyerek, espri yaptı.



EVLENİRİM, EVLENMEM KİME NE?

Aşk yaşadığı iddia edilen asistanı Tuğçe Korkmaz'la katılan etkinliğe katılan Tatlıses, evlilik sorularına, "Evlenirim, evlenmem kime ne?" diye cevap verdi.