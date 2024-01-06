İbrahim Selim, Afife ödüllü rolüyle geri dönüyor

Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği “Bana Kimse Ne Olduğunu anlatmadı” ilk oyunuyla 5 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde olacak.

ŞUBAT'TA LONDRA'DA

Şubat ayında prömiyeri gerçekleşecek olan “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” oyununun biletleri satışa çıktı. "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı, 24 Şubat'ta Londra Shaw Theatre'da da sahnelenecek.

“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…”

Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave, başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor.Dave, artık 44 yaşında. Düzgün bir eğitimi yok. Düzgün bir işi yok. Sonra sanat galerisinde bir iş buluyor. Gazete ilanından.

Galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez. Dave bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünüyor.

“Bütün bunlar bize bir şey söylemeye çalışıyor, değil mi? Bütün bunların bir anlamı olmalı.”

Yazan: Nick Hornby

Çeviren: Melisa Kesmez

Yöneten: Serkan Salihoğlu

Oynayan: İbrahim Selim

Yapımcı: iDPRO

Uygulayıcı Yapımcı: Omnia Yapım

Yönetmen Yardımcısı: Berçem Açığ

Yapım Koordinatörü: Başak Saygılı

Fotoğraf: Ayşegül Karacan

Afiş Tasarımı: Berkcan Okar

Oyun Süresi: 65 dk

OYUN TARİHLERİ:



5 Şubat 21.00 - Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi (Prömiyer)



9 Şubat 21.00 - Fişekhane



14 Şubat 20.30 - DasDas



17 Şubat 20.00 - ESKİŞEHİR Vehbi Koç Kongre Merkezi



24 Şubat 20.30 - LONDRA Shaw Theatre