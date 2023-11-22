İbrahim Erkal’a “Hürmet” konseri

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında ve Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılacak olan bu etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi "Hürmet" tanıtılacak.

200'den fazla eseriyle müzik dünyasına damga vuran İbrahim Erkal, bu konserde, müziğin farklı tonlarını ve duygusal derinliğini yansıtan "Hürmet" saygı albümleri ile anılıyor. Haziran ayında yayımlanmaya başlayan bu albümler, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Konserde; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın eserlerini yeniden canlandıracaklar.

Ulus Müzik'in kurucusu ve Hürmet albümlerinin prodüktörü İskender Ulus, projenin duygusal önemini vurgulayarak, "İbrahim Erkal'ın müzikal mirasını, onun ruhunu ve derin anlamını bu albümlerle sizlere sunmaya çalıştık.”

İbrahim Erkal'ın müzikal yolculuğu;3 farklı müzik tarzıyla,40’tan fazla sanatçı ve grup tarafından yeniden hayat bulan eserleriyle dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Bu anlamlı geceye tüm müzik severleri bekliyoruz. İbrahim Erkal'ın sanatı ve ruhu, bu özel konserde sizlerle buluşacak.