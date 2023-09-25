Hülya Avşar'dan sevenlerini şaşırtacak sürpriz  

Hülya Avşar'dan sevenlerini şaşırtacak sürpriz. İşte detaylar...

Hülya Avşar, 29 Eylül’de yeni “Single” ile tüm dijital platformlarda sevenleriyle buluşuyor. Son 1 yılda “Sen Aşk Mısın”, “Yapma Aşkım”, “Duydun mu”, “Anlatma” şarkılarını yayınlayan sanatçının müzik alanındaki üretimi devam ediyor. “Bir Dileğim Var Senden” türküsünü yeni düzenleme ile söyleyen Hülya Avşar farklı bir yorumla karşımıza çıkacak.

 

Türkünün yeni düzenlemesi Metin Özülkü’ye ait. Sözü ve Müziği ise Nurettin Rençber’e ait. Hülya Avşar daha önce Ciwan Haco ile Kürtçe bir türkü için düet yapmıştı. Hülya Avşar “Bir Dileğim Var Senden” türküsünü Muğla ve Isparta’daki konserlerinde ilk defa söyleyecek.

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