Hukukçu Gözde Aydın “Ey Aşk” ile Geliyor



Gözde Aydın, söz ve müziği kendisine ait pop rock soundlu “ EY AŞK ” adlı ilk teklisiyle müzik piyasasına merhaba dedi. Bütün ailesi de hukukçu olan Gözde Aydın’ın içinde bitmek bilmeyen bir sanat ateşi var.

Kendi şarkılarının söz ve müziğini yazan Aydın, aynı zamanda Dormen Akademi’de oyunculuk eğitimi de almaya devam ediyor.

Ünlü müzisyen Mustafa Akay’ın sahibi olduğu Akay Müzik etiketiyle yayınlanan “EY AŞK” tüm dijital platformlarda yayında…

GÖZDE AYDIN KİMDİR?

Avukat Gözde Aydın, halen İstanbul Barosu eski başkanlarından babası Av.Muammer AYDIN, annesi Av.Zeynep AYDIN, erkek kardeşi Av.Murat Can AYDIN ve onun eşi Av.Eylül Cansu Aydın ile birlikte, aktif olarak avukatlık yapmaya devam ediyor.

Ancak sanattan hiçbir zaman kopmadan, kopamadan sürdürüyor mesleğini. Yaratıcılığını kullanmayı, aktif olmayı, yeni insanlarla farklı ortamları tatmayı çok sevdiğini belirtiyor sıklıkla.

Bu sebeple de, bir yandan beste çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan Dormen Akademi’de müzikal oyunculuk ve oyunculuk olmak üzere 2 ayrı eğitime devam ediyor. Üstelik bu arada çeşitli koro çalışmalarını sürdürmeye, bu koroların konserlerinde sunucu olarak da görev yapmaya ve aynı zamanda İstanbul’un değişik mekânlarında da sahne almaya olanca hızıyla devam ediyor. Editörlük çalışmaları da bulunan Gözde AYDIN, tüm bunlara ek olarak, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi’nde sosyoloji okuyor ve Galatasaray Üniversitesi’nde özel hukuk yüksek lisansı yapıyor.

Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde de yönetici ve üye olarak yer alan ve aynı zamanda Poyraz ve Toprak adında 2 erkek çocuk annesi olan Gözde AYDIN’ın tek şikâyeti pek boş zamanının olmaması.