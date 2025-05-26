HRD Antwerp Desing Awards yarışması Türkiye'de düzenlendi

En prestijli Mücevher tasarım yarışması 'HRD Antwerp Desing Awards' bu yıl ilk defa Türkiye'de düzenlendi.

Türkiye Başkan Vekili Arzu Özer ve Türkiye Başkanı, Avukat Tuncay Çaltekin'in muhteşem organizasyonuyla HRD Antwerp 19. Yıl özel daveti 'Binbir Gece Masalları' temalı konseptiyle Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde mücevher severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

(Tuncay Çaltekin - Arzu Özer)

Demet Şener, geceye ödül vermek için katıldı. Şener, "Aynaya baktığınızda, 'çok güzel görünüyorum' dediğiniz günler oluyor mu?" sorusuna, "Şımarıklık olarak algılanmasın ama her gün baktığımda kendimi çok seviyorum. Sadece güzellik değil, içsel olarak. Dünyanın en güzel insanı da olsanız içinizde mutlu değilseniz yüzünüze ve hayatınıza yansıyor" yanıtını verdi. Mücevher için Şener, "Gençken bujiteri tarzı almak hoşumuza gidiyordu. Hep tek bir yüzük ve kolye kullanıyordum. 40'lı yaşlardan sonra mücevher zevkinin daha oturduğuna inanıyorum. Günlük hayatta da kullanabileceğim şık ve kaliteli takıları seviyorum" dedi. Model, "Yatırım olarak mı alıyorsunuz?" sorusuna, "Hayatımda hiçbir şeyi gösteriş olarak yapmam. Kendim sevip alıyorsam takıyorum. Kaliteli taş alıyorsanız değerini kaybetmiyor. Yatırım olarak düşünülebilir" yanıtını verdi.

(Demet Şener)

ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

"Seyahatlere para harcamayı daha uygun buluyorum" diyen Şener, "Çocuklarımın istediği yerlere götürmek istiyorum. Ömer İspanya'da ona çok gidiyorum. Allah'a şükür imkanım var onlara gidebiliyorum. Kızım İrem de İngiltere'den erken geldi, bayadır benimle beraber" ifadelerini kullandı. Model, "İrem sizin elbiselerinizi kullanıyor mu?" sorusuna, "Çok hoşuma gidiyor. Özellikle veriyorum. Bakıyor kıyafetime, 'Anlıyorum beğendiğini' veriyorum. Çok güzel fiziği var. Aynı bedeniz" diye cevap verdi.

(Zeynep Sever Demirel)

AKILLI KADINIM, BÖYLE AÇIKLAMA YAPAR MIYIM?

Bodrum'daki yüksek tatil fiyatlarına dair yaptığı açıklamada "Herkes kendi bütçesine göre hareket etmeli, imkanı olmayanlar Didim'e gitsin" sözleri için, "Yanlış anlamışlar. Didim'i yücelten bir şeydi o. 'Bodrum pahalıysa Didim'e gidin' dedim. Türkiye'deki sahilleri hiçbir yere değişmem. Bodrum'da bazı mekanlar dünya standardına göre yarışıyor. Daha mütevazi bir tatil istiyorsanız Didem ve Marmaris'e gidilebilir. Akıllı kadınım, böyle açıklama yapar mıyım? Türkiye'deki bütün sahillere bayılıyorum. O kadar fiyat vermek istemiyorlarsa, başka yere gidilebilir Yunanistan'a da gittim bizim sahiller gibi yok" açıklamasını yaptı.



GEÇİCİ BİR SÜREÇ

Zeynep Sever Demirel, etkinliğe katıldı. Oyuncu, "Mücevher ya da takı alırken nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusuna, "Bütün alışverişlerimde uzun vadeli kullanabilir miyim ona bakarım. Takıda da öyle. Spor ağırlıklı oluyor" yanıtını verdi. Üçüncü çocuğunu kucağına alan Demirel, "Yıllar sonra genel heyecan var. Evin enerjisi değişti. Mutluyuz" dedi. Doğum kilolarını hızlı veren oyuncu, "Önceki hamileliklerimde de biliyorum ister istemez vücuttaki değişimden hoşnut olamıyoruz. Geçici bir süreç. Halen üç ay olmasına rağmen tamamen vermiş değilim. Bunu paylaşmak istedim. Biraz destek amaçlıydı" şeklinde konuştu.

Eşi Volkan Demirel'in teknik direktörken daha stresli olduğunu söyleyen Demirel, "Antrenör biriyle evli olmak daha zor. Futbolcuyken tek günah keçisi olmuyor. Hoca olduğu zaman bütün sorumluluğu alıyor" ifadelerini kullandı.

(Berna Öztürk)

TÜRK KADINLARIN ZEVKİ TARTIŞILMAZ

Arzu Özer, "Heyecanlıyız. Değerli konuklarımız var. İki sene süren yolculuğumuzu bu sene taçlandıracağız" dedi.

(Ezgi Avcı)

Özer, "Türk kadınlarının mücevhere ilgisi nasıl?" sorusuna, "Efsane. Türk kadınların zevki tartışılmaz" yanıtını verdi. Tuncay Çaltekin, "Heyecanlı ve gururluyuz" dedi.