Houseyounite Studios kapılarını açtı: Yaratıcılığın yeni merkezi

Açılış etkinliği, İstanbul'un kalbinde yer alan Houseyounite Studios’ta düzenlendi ve sanat, tasarım ve medya dünyasından birçok seçkin ismi bir araya getirdi. Konuklar, dünya listelerinde üst sıralarda yer alan müzikler eşliğinde keyifli anlar yaşarken, stüdyonun sunduğu olanakları yakından inceleme fırsatı buldular.

Kurucusu Serdar Ayyıldız, açılışta yaptığı konuşmada, "Houseyounite Studios’u kurarken amacımız, sanat ve yaratıcılığı destekleyecek, ilham verici bir ortam oluşturmaktı. Sanatçılar ve yaratıcı profesyoneller için projelerini hayata geçirebilecekleri kapsamlı bir mekân sunuyoruz" dedi.

Teknolojik altyapısı ve geniş hizmet seçenekleriyle Houseyounite Studios, İstanbul’un sanat ve kültür sahnesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.