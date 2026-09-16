Hood in the Woods müzik, doğa ve festival coşkusunu bir araya getiriyor

Dust Production organizasyonuyla 3 Ekim’de İstanbul Life Park’ta gerçekleşecek “Hood in the Woods” festivali; Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve Artz’ı aynı sahnede bir araya getiriyor.

İstanbul, sonbaharın gelişini doğanın kalbinde yükselecek güçlü ritimlerle karşılamaya hazırlanıyor. Dust Production imzasıyla hayata geçirilen “Hood in the Woods” festivali, 3 Ekim’de kentin doğayla iç içe açık hava etkinlik mekanlarından biri olan Life Park’ta kapılarını açıyor. Şehrin karmaşasından ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen gençleri odağına alan organizasyon, yalnızca bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçerek açık hava deneyimini ve festival kültürünü aynı çatı altında buluşturan bir atmosfer sunuyor.



TÜRKÇE RAP DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ AYNI SAHNEDE

Son dönemin dikkat çeken isimlerini aynı sahnede buluşturan “Hood in the Woods”, Türkçe rap ve dijital müzik dünyasının güçlü temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Müzik listelerinin üst sıralarında yer alan hit parçaları ve yüksek enerjili sahne performansıyla Lvbel C5, kendine has tarzıyla dikkat çeken Young Uzo, dijital mecralardaki başarısının ardından müzik kariyerindeki çıkışıyla da adından söz ettiren BEGE ve Türkçe rap sahnesinin öne çıkan prodüktörlerinden Artz, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.



ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK BİR FESTİVAL DENEYİMİ

Müziğin ritmini doğanın eşsiz dokusuyla buluşturan festival, katılımcılara kesintisiz eğlence ve açık hava deneyimi sunuyor. Şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı sunan organizasyon, Life Park’ın yemyeşil atmosferinde müzik, sosyallik ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Açık havanın özgürleştirici ruhunu müzik ve sosyal etkileşimle

buluşturan etkinlik, katılımcılara sonbaharın enerjisini doğanın içinde yaşama fırsatı sunuyor. “Hood in the Woods”, temposu bir an olsun düşmeyen programıyla sonbaharın en dikkat çeken gençlik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.



AVANTAJLI BİLETLER SATIŞTA

Doğayla iç içe bu festival deneyiminde yerini almak ve sınırlı sayıdaki avantajlı bilet fırsatından yararlanmak isteyen müzikseverler, biletlerini Biletix, Bubilet, Passo ve iticket platformları üzerinden temin edebiliyor.

Etkinliğe, sahne akışına ve festival alanına dair tüm güncel detaylar ise Dust Production’ın resmi Instagram hesapları @dustproject.co ve @hoodmusicfest üzerinden paylaşılmaya devam edecek.