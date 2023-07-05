Hızlı ve Öfkeli tadında bir klip: Glock 

Enerjisi yüksek bir şarkı olmasıyla dikkat çeken Glock, dinleyicilere sert bir vuruşla dokunuyor.

Güçlü vokali ve cesur sahne duruşuyla tanınan Nihan Çelik, kendine has tarzıyla hip-hop müzik sahnesinde etkileyici bir çıkış yapan Baz ve

rap & trap alanında Türkiye'nin en bilinen sanatçıları arasına giren Reckol'un birlikte seslendirdiği Glock sözleriyle ve ritmiyle drill

müziğinin özgün ve güçlü özelliklerini taşıyor. Şarkının prodüktör koltuğunda Slong, Baz ve Only oturuyor. Söz ve müzik Baz, Tüzzün ve

Reckol imzasını taşıyor. Noah Entertainment etiketiyle Perşembe günü digital platformlarda yayınlanan şarkının klibini ünlü Alman yönetmen

Haris Hodovic, 120 kişilik bir ekiple çekti. Klipteki sahneler Hızlı ve Öfkeli filmini aratmadı.