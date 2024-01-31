Hipospadias tedavi edilmezse üreme sorunlarına yol açabiliyor 

Her 200-300 erkek bebekte bir görülen, halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias anne babaları endişelendiren rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Erkeklerde idrar deliğinin normal yerine göre daha alt bir konumda olduğu doğumsal bir problem olan hipospadias genellikle cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Çocukların henüz bezlendikleri 6-18 aylık dönemde ameliyat olmaları ilerleyen dönemleri sağlıkla geçirmeleri için önemle öneriliyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Onur Telli, hipospadias peygamber sünneti ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Hipospadiasın kesin bir nedeni bulunmuyor

Hipospadias, erkeklerde idrar deliğinin cinsel organın normal yerine göre daha alt bir konumda olduğu doğumsal bir çocuk ürolojisi hastalığıdır. Bu soruna ek olarak peygamber sünneti denmesine sebep olan bir deri defekti ve peniste eğrilik de bulunabilir. Hipospadiasın kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Anne karnındaki bebeklerin cinsel organları gelişirken bir sorun oluştuğunda hipospadias meydana gelebilir. Genetik predispozisyon, anne ya da baba tarafından geçebilecek genetik faktörler de rol oynayabilmektedir. Hormonal faktörler de hipospadiasın gelişiminde etkili olabilir.

Hipospadias 200-300 doğumda bir görülebiliyor

Hipospadias görülme sıklığı dünya genelinde değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 200-300 erkek doğumunda bir görülebilmektedir. Bu durum, coğrafi bölgelere, etnik gruplara ve genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hipospadias erkeklerde bazı üreme sorunlarına yol açabilen durumlar olabilir. İdrar yolunun normal yerinde olmaması spermlerin doğrudan doğruya rahim içine ulaşmasını zorlaştırabilir. İdrar deliği normal konumundan ne kadar uzaksa çocuk sahibi olamama riski de o kadar artabilir. Hipospadias ameliyatı sonrasında, kişinin üreme yeteneği genellikle normale döner. Ancak, her durum farklıdır ve ameliyat öncesindeki duruma, hipospadiasın şiddetine ve diğer faktörlere bağlı olarak sonuçlar değişebilir.

Hipospadias cerrahi yöntem ile tedavi edilebiliyor

Ameliyat, idrar deliğini doğru konuma getirmeyi ve penisin normal görünümünü restore etmeyi amaçlar. Hipospadias olan çocuklarda cerrahi bebek bezliyken yani ortalama 6-18 aylık iken önerilmektedir. Olgularda idrar deliğinin konumuna göre karar verilmekle birlikte çoğunlukla tek operasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Son yıllarda geniş kabul ve kullanım alanı bulan yeni onarım yöntemleri ile hastaların çok büyük bir kısmında 2. bir ameliyata gerek kalmaksızın bu sorun tek bir ameliyat ile çözümlenmektedir.

Ameliyat sonrasında dikkatli bir iyileşme süreci ve takip gerekiyor

Genellikle 1 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur. En az 5 günlük olmak üzere yine idrar deliğinin daha önceki konumuna göre gün sayısı değişmekle birlikte yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur. Cerrahi tedavi genellikle başarılı sonuçlar verir, ancak her durum farklıdır, bu nedenle uzman bir sağlık profesyoneliyle detaylı bir değerlendirme ve planlama önemlidir. Burada unutulmaması gereken nokta operasyon kadar operasyon sonrası bakımın da önemli olduğu hipospadias hastalığında, ortalama 15 günlük bir iyileşme süreci bulunmaktadır. Şifa ile tam bir iyileşme sağlanması için hekim aile iletişimi özellikle hipospadias cerrahisi sonrası çok önemlidir.