Hilton İstanbul Bomonti' den yerel üreticileri destekleyen özel menü: 50 Mile  

Hilton İstanbul Bomonti’nin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde mükemmel lezzetlerle buluşturduğu “50 Mile” özel menüsü yerel üreticilerin özenle seçilmiş malzemeleriyle hazırlanıyor. Bu özel menü, şehrin kalbinde Hilton Istanbul Bomonti’nin Globe Restoranı’nda misafirleri  büyüleyici lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

 

Hilton Istanbul Bomonti, sürdürülebilirlik ve yerel toplulukları desteklemeye olan bağlılığını 50 Mile menüsü ile kararlılıkla devam ettiriyor. Otelin yaklaşık 50 Mil (80 Km) yakınındaki üreticilerden ürünler özenle seçiliyor ve lezzetlerin benzersiz harmanıyla damaklarınızı şenlendiriyor.

Temmuz ayı boyunca Hilton Istanbul Bomonti, Globe Restaurant’ta servis edilecek menü, eşsiz bir gastronomik yolculuğa çıkmanızı, olağanüstü lezzetlerin ve çevre bilincinin uyumlu bir birleşimini deneyimlemenizi sağlıyor. Gerdan eti ile hazırlanmış Kanlıca yoğurt çorbası, İstanbul bahçeleri salatası, mantarlı çeltik risotto, tavada pişirilmiş Marmara kaya levreği, kavak inciri clafoutis’ten oluşan bu özel menüyle, damağınız değişimin tadını çıkarırken tatların senfonisi ile de içten içe büyüleniyorsunuz.

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