Hilal Altın’dan Yıldız Tilbe şarkısı

Hilal Altın müzik dünyasındaki yolculuğuna Yıldız Tilbe’nin büyük desteğiyle devam ediyor. 2016 tarihinde yaşamını yitiren usta sanatçı Hüseyin Altın'ın dillere pelesenk olan şarkılarına yaptığı coverlarla dikkat çeken kızı Hilal Altın, bu kez de söz - müziği Yıldız Tilbe'ye ait çok duygusal bir şarkı ile sevenlerine sürpriz yaptı.

“Canın İsterse” adlı çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Hilal Altın’ın “Musicom” imzası taşıyan single çalışmasının müzik yönetmenliğini Ercan Bal yapıyor.



Klibinin her detayıyla kendisi ilgilenen Hilal Altın şarkısına çok güvendiğini dile getirirken Karaköy Andrea’da Enes Bilal Taşçı tarafından çekilen klibinin de gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.