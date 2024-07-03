Herbal Essences Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Serisi ile yüzde 100’e kadar gül yaprağı yumuşaklığında saçlar

Zihinde kalıcı kokuları ve doğal içerikleriyle kullananlara aromatik bir saç bakım deneyimi sunan ve yumuşacık saçlara kavuşturan Herbal Essences, Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Serisi ile saç bakımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Fransa'nın ünlü Grasse gül bahçelerinden elle toplanan ve gerçek güllerin özüyle üretilen Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Serisi saçlarınızı ihtiyacı olan neme kavuşturup saçlara güç ve esneklik sağlayarak yıpranmaları önlüyor. Seri saçlarınızı derinlemesine beslerken sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırıyor. Bu özel seri, doğanın en zarif çiçeği olan gülün eşsiz kokusu ile saçlarınıza bakım yaparak kadifemsi bir yumuşaklık kazandırırken her kullanımda sizi gül bahçesinde gezintiye çıkaran ferahlatıcı kokusu ile ruhunuzu da besliyor.

Herbal Essences’ın günlük kullanıma uygun yeni koleksiyonunun saçları krem içermeyen şampuanlara kıyasla %100'e kadar gül yaprağı yumuşaklığı sağladığı** ve kullananların modunu yükselten kokular içerdiği uzmanlar tarafından da onaylandı. Saç bakım rutininiz sonrası kendinizi ferahlamış ve yenilenmiş hissedeceksiniz.

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık şampuanı silikon ve sülfat barındırmamasına rağmen iyi köpürme özelliği sayesinde saçlarınızı nazikçe temizlerken kadifemsi bir yumuşaklık ve gerçek gül özlerinin baş döndürücü kokusunu bırakıyor. Saç kremi, şampuanın tamamlayıcısı olarak saçları derinlemesine nemlendirip yumuşacık yapıyor. Ayrıca saç kremi ister durulanarak ister durulanmayarak kullanılabiliyor. Onarıcı saç maskesi ise yoğun bakım sunarak saçlarınızın derinlemesine beslenmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca Herbal Essences'ın yeni koleksiyonu, PETA tarafından onaylanmış; çevre ve hayvan dostu %97***’ye kadar doğal kökene sahip vegan formülleriyle saçlarınızı doğal haliyle besleyerek bilimsel olarak mod yükselten* kokusuyla keyifli bir saç bakım deneyimi vadediyor.

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Şampuanı: 319,90 TL****

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Saç Kremi: 319,90 TL****

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Saç Maskesi: 319,90 TL****

* Çok modelli bilimsel araştırmalardan yararlanmıştır.

** Şampuan ve saç maskesi ile birlikte kullanıldığında, krem içermeyen şampuanlara kıyasla.

*** %97 doğal köken (%83 saflaştırılmış su ve %14 doğadan elde edilmiş içerikler) kalan %3 ise iyi bir kullanım deneyimi ve ürün stabilitesi içindir. Doğadan elde edilmiş içerikler, doğal köken materyallerin %50’den fazlasını muhafaza etmektedir.

**** Fiyatlandırma ile ilgili nihai karar perakendeciye aittir.