Hera’dan arabesk şarkılar

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hera “Bugün ilk kez farklı bir kafa denemek istiyorum. Geçmişte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Ebru Gündeş şarkılarını dinleyerek büyüdüm, sahnede iyi bir dönem yaşıyorken onların şarkılarını söylemek istedim. Farklı bir konsept yapıyoruz, arabesk olacak tamamen. Beni de heyecanlandırıyor bu konsept.” dedi.

Repertuarından da bahseden Hera “Ebru Gündeş, Müslüm Gürses gibi sanatçıların şarkılarını ekledim. Hüzünleneceğiz bu akşam. Sonunda da baharlar gelecek tabii ki. İlk kez deniyorum bu konsepti ama diğer sahnelerimde de devam edecek.” diye konuştu.

Yazın konser ve tatil planlarından da bahseden Hera “Şimdiden belli oldu yaz konserlerim. Ben bütün hafta çıkmak yerine, üç gün de olsa evde vakit geçirmek istiyorum. Dinlenmek istiyorum evde. Ozan’ın da konserleri var. Beraber yazın çalışıp dinleneceğiz.” dedi.

Muhabirlerin “Arabesk müzik tarzınıza Ozan Bey’in tepkisi ne oldu peki?” sorusuna ise “Evde Ozan’a da söylüyorum zaten arabesk şarkılarını. Ozan’ı şarkılarım ile duygulandırıyorum. Gayet seviyor benim bu tarzda şarkılar söylememi de. Her zaman destekçim kendisi.” dedikten sonra arabesk konseptli repertuarını seslendirmek için sahneye çıktı.