Güzel oyuncu Açelya Elmas önceki gece Azka yaz konserleri kapsamında sahne alarak sevenleriyle buluştu.
Oyunculuğuyla olduğu gibi son dönemlerde şarkıları ve sahne performansıyla da adından sıkça söz ettiren Açelya Elmas, Bodrum Azka Otelde sahnedeydi. Programına yabancı şarkılarla başlayan Elmas, " Yabancı, yerli, sanat müziği her dilden her telden söyleyip eğleneceğiz gece uzun" diyerek programına devam etti. Dinleyicisiyle birlikte söylediği yerli ve yabancı şarkılarıyla güzel şarkıcı konuklarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşattı.