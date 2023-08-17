Oyunculuğuyla olduğu gibi son dönemlerde şarkıları ve sahne performansıyla da adından sıkça söz ettiren Açelya Elmas, Bodrum Azka Otelde sahnedeydi. Programına yabancı şarkılarla başlayan Elmas, " Yabancı, yerli, sanat müziği her dilden her telden söyleyip eğleneceğiz gece uzun" diyerek programına devam etti. Dinleyicisiyle birlikte söylediği yerli ve yabancı şarkılarıyla güzel şarkıcı konuklarına unutulmaz bir Bodrum gecesi yaşattı.