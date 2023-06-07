Her tarzdan müzik Koray Avcı’yla Boğaz’da yankılandı

Konserine “Masum Değiliz” parçası ile başlayan başarılı sanatçı, repertuarında farklı tarzlardan şarkılara yer vererek sevenlerine geniş bir müzik yelpazesi sundu. Enerjisi ve performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde fırtına gibi esti.

Binlerce hayranıyla gece boyunca şarkılarını söyleyen Koray Avcı, unutulmaz eserlerin yer aldığı potpurisi ile arabesk rüzgârı estirdi, oyun havalarıyla hayranlarını yerine oturtmadı. Müzik şölenine ‘Adaletin Bu Mu Dünya’, ‘Hoşgeldin’, ‘Aşk Sana Benzer’ şarkılarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansıyla müzikseverleri kendine hayran bıraktı. Birbirinden farklı şarkıları kendine has yorumuyla seslendirmesi bir yana sahnede anlattığı hikâyeleri ve samimi tavrı ile gönülleri fethetti.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Yan” ı ilk kez seslendirerek Kuruçeşme seyircisine sürpriz yapan sanatçı büyük alkış aldı.

Başarılı sanatçı, binlerce kişinin katıldığı konserde sahneden inerek, şarkılarının bir kısmını sevenlerinin yanında seslendirdi. Koray Avcı’nın bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı.