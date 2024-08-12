Her gün, tüm gün. İhtiyacın olan ruj: Clinique Pop Longwear Ruj 

Clinique Pop Lip rujları, dudaklarınız için uzun süre kalıcı, rahat ve iyi hissettiren 36 farklı renk seçeneği ile yeniden doğuyor. Pop Lip rujlar, ışıltılı, saten ve mat olmak üzere üç farklı bitiş seçeneği ile herkesin tarzına uygun bir seçenek sunuyor. Her bir bitiş, dudaklara farklı bir doku ve görünüm kazandırarak makyajın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Toplamda 36 renk çeşidi bulunan Clinique Pop Lip serisi, her ten rengine ve her makyaj stiline uygun tonları içeriyor. Göz alıcı kırmızılardan doğal nude tonlarına kadar geniş renk yelpazesiyle, istediğiniz görünümü elde etmeniz artık çok kolay.

YENİLENEN AMBALAJ, AYNI KALİTE

Clinique Pop Lip rujlarının yeni ambalajı, zarif ve modern tasarımıyla makyaj çantanızda göz alıcı bir detay olarak yer alacak. Üstelik, Clinique'in kaliteli ve hassas dudaklara uygun formülleri ile aynı mükemmel deneyimi sunmaya devam ediyor.

Kendinizi ifade etmenin en iyi yolu olan rujlarınızı yenilemenin zamanı geldi! Clinique Pop Lip serisi, güzellik rutininize şıklık katmak için şimdi mağazalarda ve online satış noktalarında sizleri bekliyor.