Hem veteriner hem şarkıcı 

Sözü ve müziği kendine ait olan Hep Yek şarkısı için Behzat Uygur yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Çağrı Bolat'a 11 kişilik dans ekibi eşlik etti. Bostancı'da lunaparkta 50 kişilik bir ekiple çekilen klip 16 saat sürdü.

Ankara' da veteriner hekim olan Çağrı Bolat yeni klibi için "İnsanlar genelde şaşırıyorlar ama zaman geçtikçe herkes bir şekilde benimsiyor. Ankara 'da 1 kliniğim ve 1 hastanem var. Müzik benim için en tepede ama işimi de çok seviyorum. Hem müzik hem Veteriner hekimlik tarafında iki kocaman aile biriktirdim. Her iki tarafta da daha büyük işler başaracağımdan hiç şüphem yok" dedi.