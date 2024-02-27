Hazal Kaya'dan evlilik itirafı!

Hazal Kaya ve Ali Atay Bepanthol Baby Lansmanı’nda Ebeveynlik Deneyimlerini Paylaştı. Sevilen çift Hazal Kaya ve Ali Atay’ın marka elçileri olduğu Bepanthol Baby’nin yeni ürün lansmanı, Boop Kuruçeşme’de özel bir etkinlikle kutlandı. Lansman öncesi soruları yanıtlayan çift, “Bizim çok mutlu olduğumuz, içimize sinen bir iş oldu. Birlikte çalışmadığımız için, birlikte sette olmakta çok heyecanlandırdı bizi. Bir de üstüne şarkı söyledik. Şahane bir iş oldu bizim için. Çocuk dünyasına da çok aşina olduğumuz için güzel oldu.” dediler. Basın mensuplarının “Annelik ve babalık nasıl gidiyor peki?” sorusuna Atay “Biz Fiko ile beraber eğlenip, vakit geçiriyoruz. Kendi zevkleri, dünyası var ve bizi dahil ediyor bu dünyasına. Süreyya’da bu süreçlerden geçiyor ama bana aşırı heyecan veriyor. Fiko sayesinde tecrübelerim de var. Süreyya’da yeni şeyler öğrenmeme sebep olacak. Fiko’da biraz tecrübesizdik.” dedi. Basın mensuplarının “Tekrar bir projede yer alacak mısınız?” sorusuna ise Atay “Ben şimdi bir şey söylemeyeyim. Yoksa direkt yeni projenin tamamını anlatırım.” dedi. Kaya ise “Beraber bir projemiz olacak. Her şey kesin gibi ama daha sonra açıklayacağız.” diyerek tekrar bir projede yer alacaklarını söylediler.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eşi Hazal Kaya için “Ben Leyla’mı buldum” açıklamasını hatırlatarak sizde Mecnun’unuzu buldunuz mu? şeklinde soruya Hazal Kaya, “Tabii canım. Ben ilk günden buldum. Senaryo toplantısı diye girdiğim evde kına gecesi yapıp konuyu kapattım” açıklamalarında bulundu. Bepanthol Baby, Pişik Önleyici Merhem’in yanı sıra yeni ürünleri Nemlendirici Vücut Kremi ve Vücut Şampuanı’nın da yer aldığı yeni ürün ailesi için marka elçileri Hazal Kaya ve Ali Atay ev sahipliğinde Boop Kuruçeşme’de özel bir davet düzenledi. Kampanyanın reklam filmlerinde yer alan Hazal Kaya ve Ali Atay, ebeveynlik deneyimlerini samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte davetlilerle paylaştı. Hazal Kaya, “Ebeveyn olarak çok kıymetli olan bebeklik dönemindeki mutlu anları pişik gibi önlenebilecek huzursuzluklarla bölmek istemiyorsunuz. İlk bebeğimiz Fikret Ali’den kazandığımız ebeveynlik öğrenimlerini Leyla Süreyya’da uyguluyoruz. İkinci bebekte bu açıdan biraz daha şanslıyız. Pişik merhemi rutinimize artık yeni ürünlerle cilt bakımını da ekledik. Keyifle yer aldığımız bu kampanyayı bir o kadar keyifli bir etkinlikle kutladık.” dedi. “Hep birlikte hem eğlenceli hem anlamlı bir kampanyaya imza attık.” diyen marka elçisi Ali Atay, “Kendi ebeveynlik yolculuğumuzdan da kesitlerin yer aldığı reklam filmlerinde aslında her anne babanın karşılaştığı sorunları önlemek için kolay ve etkili çözümlerin var olduğunu gösterdik. Babaların bebek bakımında geri planda kalmaması gerektiğinin, eşit rol paylaşımın öneminin altını çizdik. Hatta reklam filminde Duman grubuna ait olan Elleri Ellerime şarkısını Hazal ile birlikte seslendirdik. Fikret Ali’nin hangi ara büyüdüğünü anlamamışken Leyla Süreyya ile yeniden deneyimlediğimiz bebeklik döneminin kıymetini, geçirilen zamanın değerini bugün çok keyifli bir etkinlikte konuştuk.” dedi.



Bayer Türkiye Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Tuna Demiralp ise, “Pediatristlerin tercihi* Bepanthol Baby markamızla pişik bakımında sahip olduğumuz uzmanlığımızı, nemlendirici vücut kremi ve vücut şampuanı ürünlerimizle, bebek cilt bakımı alanına da taşıdık. Ürün ailemizi genişleterek bebek cilt bakımında daha fazla çözüm sunmaya başladık. Bu kampanyamızda hem güzel enerjileri hem de profesyonellikleriyle Hazal Kaya ve Ali Atay ile bir araya gelmekten çok mutluyuz.” dedi. Lansmanda bebeklik dönemi cilt bakımıyla ilgili önemli ipuçları ve bilgiler aktaran Uzman Doktor Dicle Çelik ise, “Bebeklerde uyku düzeninin ve kalitesinin onların gelişimlerine ve bağışıklık sistemlerine büyük katkısı var. Pişik ve ciltteki kuruluk nedeniyle huzursuzluk yaşayan bebeklerde büyüme hormonu salınımı azalabiliyor. Bu noktada bebeklerin cildine uygun pediatrik ürünler kullanılarak cilt bakımı yapılması oldukça mühim. Özellikle banyo sonrası rutinde bebeklerin cildine özel ürünlerinin kullanılması hem bebeğin cildinin nemlendirilmesi hem de bebekle ebeveynin vakit geçirmesi için önemli.” dedi.