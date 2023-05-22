Hazal Kaya 28 Mayıs'taki seçimlerde görevli olacağını söyledi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde müşahit olacak. İşte detaylar...

 

Geçtiğimiz aylarda kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alan ve ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde müşahit olacak.

 

Seçim öncesi müşahitlik eğitimine katılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için" ifadelerini kullandı.

 

Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya'nın Fikret Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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