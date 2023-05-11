Hayranı tarafından dolandırılan Abdullah Şahin'den flaş itiraf

Usta tiyatrocu Abdullah Şahin, Nişantaşı City's'te görüntülendi. İnternetten araba alırken, "Senin büyük hayranınım" diyen dolandırıcıya 18 bin 400 TL kaptıran tiyatrocu, "Gençliğimizde böyle şeyler yoktu. Gençliğimde telefon yoktu. Medeniyet iyi mi, kötü mü acaba? Telefon olunca dolandırıcılık oluyor" dedi.

"BENİM İÇİN İYİ PARA"

Dolandırılma hikayesini anlatan Şahin, "Telefonda kiralık araba arıyordum. İnternette bir araba buldum. Güzel bir arabaydı. Fiyatı da uygundu. Bir hanımefendi çıktı, 15 bin TL'den 10 bin TL'ye indiler. Sonra parayı gönderdim. Gönderdikten sonra bir telefon gelip, 'Biz sigorta şirketiyiz' dediler. "Bir 8 bin 400 TL gönderin" dedi. Sonra parayı geri göndereceğini söyledi. Onu da gönderdim. Paralar gitti. Suç duyurusunda bulundum. Bir de sizi tanıyoruz diyerek, beni pohpoladılar. Benim için iyi para" dedi.

SEVENLERİNİ UYARDI

Sevenlerini uyaran tiyatrocu, "İnternetten alışveriş yaparken, mal elinize gelmeden parayı sakın ödemeyin. Karakol ve adliyeye gittim. Gerekli resmi müracaatlarda bulundum" diye konuştu.

"DİZİYE BAŞLIYORUM"

"Tiyatro devam ediyor" diyen Şahin, "Deprem nedeniyle durmuştuk. Oyunumuzla turneye çıkacağız. Bir televizyon dizisine başlıyorum. BKM'nin işi... Dizide genç isimler var. Çok genç yetenekli oyuncular var. Bizim zamanımızdan daha bilinçliler" dedi.

"SAYGIYI ÖĞRENEMEMİŞLER"

Eğitmenlik de yapan tiyatrocu, "Öğrencilerimle aram iyi... Ama bazı gençler saygıyı öğrenememişler. Herkes saygıyı öğrenmemiş" ifadelerini kullandı.



"ARGO KOMEDİNİN İÇİNDE VARDIR"

Şahin, "Günümüz komedisini nasıl buluyorsunuz? Bazen argo söylemler oluyor" sorusuna, "Argo ve belden aşağıya komedinin içinde vardır. Bizim gelenek olan orta oyunumuzda belden aşağıya laflar varmış. Çünkü belden aşağıya komedinin malzemelerinden biridir" yanıtını verdi.