Hayko Cepkin oyunculuğuyla büyük alkış aldı

Yoğun istek üzerine ikinci kez Tim Maslak’ta sergilenen oyun sanatseverler tarafından bir kez daha yoğun ilgi ile karşılandı.

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Broadway Müzikali ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, binlerce İstanbullu tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Antre Production tarafından sahnelenen, başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.

Türkiye'yi turnesine devam eden Jekyll & Hyde müzikali, yoğun istek 21 Nisan’da Bursa Merinos AKKM’de, 24 Nisan'da Ted Ankara Koleji Ata Sahnesi'nde, 26 Nisan Tim Maslak Show Center’da 1 Mayıs İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde 4 Mayıs’da ise tekrardan İstanbul Tim Maslak Show Center’da sergilenecek.