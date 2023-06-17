Hayko Cepkin’in oyununa yoğun ilgi

Başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll ve Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Kerki Solfej organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezona damgasını vurdu.

Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal, ilk kez Harbiye’de sahnelendi. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapmakta.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Jekyll & Hyde oyunu yaz boyunca turnesine devam edecek. Sanatseverlerin büyük beğenisi toplayan oyun dakikalarca ayakta alkışlanırken öte yandan oyunu izlemeye gelenler arasında Selen Özbayrak- Doğukan Polat, Özgür Emre Yıldırım- Buse Cevatemre gibi ünlü isimlerde vardı.