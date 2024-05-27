Hayko Cepkin’den muhteşem stadyum şovu

BWO Entertainment ve EEG Expand Entertainment Group iş birliği ile Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen konserde Hayko Cepkin, yaklaşık 40.000 kişiyle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını söyledi. Güçlü sahne şovu ve performansıyla Hayko Cepkin en sevilen parçalardan klasikleşmiş hitlere kadar geniş bir repertuar sundu. Hayko Cepkin, eşsiz müzikal tarzı ve çarpıcı sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatırken, izleyiciler efsanevi bir konsere tanıklık ettiler.

HAYKO CEPKİN BİNLERCE HAYRANI İLE 19 MAYIS’I KUTLADI

Performansı ile unutulmaz bir konsere imza atan Hayko Cepkin, binlerce müzikseverle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Bugüne dek hafızalara kazınan tüm şarkılarının yanı sıra farklı tarzlarda eserleri kendi yorumuyla seslendiren Hayko Cepkin, özel sürprizleriyle de dinleyicilerini bir kez daha şaşırttı.

NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

Hayko cepkin duygularını şöyle dile getirdi: “19 yıldır sahnemizi her bir detayını milim milim düşünerek, özenerek geliştirdik. Her daha fazla imkan elde ettiğimizde, sahnemizi daha da büyüttük, yerimizde saymadık. Bugün bu konser ile daha büyük imkanlar ile neler yapabileceğimizi, bize yakıştırılan 'dünya çapında bir sahneleri var' algısının ne kadar doğru bir söylem olduğunu bir kez daha ispatladığımızı düşünüyorum”