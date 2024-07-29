"Hayatımda kimse yok" diyen Simge Sağın, sevgili kriterini açıkladı!

Simge Sağın, önceki akşam Kıbrıs’ta bulunan Lord’s Palace Hotel’de sevenlerinin karşısına çıktı. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, birçok konu hakkında konuştu.



SPOR SALONUNA GİTMEYİ SEVMİYORUM

Fit haliyle dikkat çeken Simge Sağın, formunun sırrını şöyle açıkladı: “Uzun zamandır pilates yapıyorum. Spor salonuna gitmeyi sevmiyorum. Evde kendi başıma spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeyi çok iyi öğrendim. Son 7 gündür de Harbiye konseri için dans ediyorum. 2-3 kilo verdim. 1 gün kaldı Harbiye’ye ve son bir haftadır çok disiplinli bir şekilde dans ettim. Hep ruhuma hem de bedenime çok iyi geldi.”



SÜRPRİZ ALBÜM

Sağın, yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Albümde sürpriz isimlerin olacağını ifade eden popçu, “Sürpriz bir albüm olacak. İsimleri açıklamak istemiyorum. Türkiye’de kim varsa bu albümde var diyebilirim. En bomba isim Mabel Matiz diyorum ve susuyorum. Sürpriz bir şarkıyla geldi. Uzun zamandır çok istediğim çalışamadığım biriydi” diye konuştu.



SİMGE SAĞIN, AŞIK OLACAĞI ERKEĞİ AÇIKLADI

Aşk hayatında uzun süredir suskun olan Simge Sağın, bu durumu “Yalnızlığı farkında olmadan ben seçiyor olabilirim. Kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Aşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim uzun zamandır ruhumu çeken biri olmadı” sözleriyle açıkladı. Sağın, kendisini etkileyeceği erkeği de şöyle özetledi: “Yetenekten, fikirden etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davranan insanlardan etkilenirim. Hayvanları seven, insana değer veren, eğlenceli, dürüst insan beni etkiler. İllaki böyle six back kası olsun diyen biri değilim. Dışarıya bakmam, içeriye bakarım. İçi güzel olsun. İçerde bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun benim için hiçbir şey ifade etmez”



İREM DERİCİ’DEN DERS ALACAK

İlişkilerinde utangaç olduğunu belirten Simge Sağın, “İrem Derici’den ders alacağım” dedi: “Ben çok utangacım, öyle birine bakamam. İrem’den (Derici) ders alacağım. O bu işlerin ustası. Nasıl yapıyorsun bana da göster.”



ICARDİ İLE HİÇBİR ALAKAM YOK

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi’nin ile Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. Bu ayrılık haberi sonrası Simge Sağın’ın ismi yıldız futbolcu ile anılmaya başlamıştı. Simge Sağın, aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı konu hakkında, “Her şeyden haberim. Sabah Instagram’a bir giriyorum şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Artık gülmeye başladım. O kadar komik ve eğlenceli paylaşımlar var ki benimle ilgili. Bir post koyuyorum altında bu konuyla ilgili yorumlar var. En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok.

Bizi İcardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum” açıklamasında bulundu. Sağın, muhabirlerin “İleride neyin ne olacağı belli olmaz” sözü üzerine “Evet ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum lokmaları yediğim için hiçbir konuyla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Yanlış anlaşılmasın” dedi.