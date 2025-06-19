Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik tiyatro oyunu yaz boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek!

Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün hem yazıp hem oynadığı Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik adlı oyun, prömiyerinden bu yana seyircilerden büyük ilgi görüyor.



Edebiyatın usta kalemi Sait Faik Abasıyanık'ın öykü kahramanlarını anlatan oyun, yaz boyunca Türkiye'nin farklı sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.



TİYATRONUN SEZONU OLMAZ, SEYİRCİNİN OLDUĞU HER MEKANDA VAR OLURUZ!

Özgür Özgülgün, tiyatronun gücünü şu sözlerle vurguluyor: "Tiyatronun sezonu olmaz, seyircinin olduğu her mekanda var olmaya devam edeceğiz. Tiyatro birlikte var olmaktır. Seyirciye nefes aldırabilmek için birlikte var olmaya devam edeceğiz." Bu anlayışla yola çıkan ekip, seyircilere sadece bir oyun sergilemekle kalmayıp aynı zamanda müzikleri, görselleri ile belgesel tadında epik bir edebiyat tiyatro buluşması şöleni sunuyor.

OYUN TAKVİMİ VE SAHNE BİLGİLERİ

26 Haziran 2025 – Atatürk Kültür Merkezi (AKM) – İstanbul

03 Temmuz 2025 – Kulis Sanat Tiyatrosu (Panora Sahnesi) – Ankara

Oyun, yaz sezonu boyunca farklı şehirlerde sahnelenmeye devam edecek.

Biletler Hızla Tükeniyor! Büyüleyici bu tiyatro deneyimini kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden alın: Biletler: Biletinial | Biletix | Bubilet | MyTicket