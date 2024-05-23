‘Hayata Devam’ sergisi Memorial Bahçelievler’de

Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde 22 Mayıs Çarşamba günü ziyarete açılan serginin lansmanına; ressam Banu Sağnak Erten, moda dünyasının ünlü ismi Kemal Doğulu, oyuncu Ayça ve Ayçin İnci, genç jenerasyonun ünlü oyuncularından Cansu Tuman, Dilara Sümbül, serbest dalış rekortmeni Yağmur Ergün, Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ile Memorial Bahçelievler Direktörü Dr. Sevim Şuekinci katıldı.

ORGAN BAĞIŞI TÜM İNSANLIĞA KATKIDIR

Serginin açılış lansmanında, ‘Organ Bağışında Farkındalık’ panel programı da gerçekleştirildi. Organ bağışı farkındalığına dikkat çekmek amacıyla, Banu Sağnak Erten’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. K. Yalçın Polat, “Sağlık Bakanlığımız kontrolünde organ bağışı konusunda çalışan çok iyi ekipler var. Ekiplerle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hepimizin amacı insanların hayatta bir gün, bir saniye dahi olsa fazla yaşamalarını ve organ bağışı bilincini artırarak tüm insanlığa katkı sağlamaktır. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi. Prof. Dr. Polat, organ naklinde teknolojik yenilikleri takip ederek güncel cerrahi yöntemlerini uyguladıklarını belirterek, “Türkiye’de ilk kez karaciğer nakli vericisinden organ alımı işlemini “da Vinci robotik cerrahi” ile gerçekleştirdik. Canlıdan organ nakli ameliyatlarında en büyük fedakarlığı yapan donörlerin karaciğerlerinin bir parçası, robotik minimal invaziv cerrahi tekniği ile alınarak sevdiklerine nakledildi” açıklaması yaptı.

Türkiye’nin organ naklinde çok önemli yol kat ettiğini vurgulayan ve bu alanda kurum olarak önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz de, “Amacımız organ nakli konusunda farkındalığı artırmak ve sağlıkla sanatı bir araya getirmek. Kurum olarak sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu sergi de onun bir örneği. Organ nakli, bir insanın yaşamına yeniden kavuşmasını sağlayan, çok büyük önem arz eden bir alan. Türkiye'de ilk karaciğer nakli ruhsatını alan özel hastane unvanına sahibiz, organ naklinde ülkemizin öncü sağlık kurumlarından biriyiz. Memorial Bahçelievler Organ Nakli Merkezimiz, 13 yılda 2 bin karaciğer nakli gerçekleştirmiş çok başarılı bir ekipten oluşuyor. Organ naklinde Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10’da yer alan bir kurumuz. Bunlar ülkemiz açısından çok değerli bilgiler. Dünyadaki en iyi uygulamalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu alandaki farkındalığı artırarak daha fazla insana şifa verecek şekilde yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

KELEBEK MUCİZENİN SEMBOLÜ, ORGAN BAĞIŞI DA ÖYLE

Eserlerinde kullandığı kelebek motifinin organ bağışını simgelediğini aktaran Ressam Banu Sağnak Erten de, “Sergideki bu seri 5 yıl önce başladı. Eserlerimdeki keşişler ölümle beraber yaşıyor, gözlerindeki o ışıltı hiçbir zaman gitmiyor. Ben onu tuvalime ve iyiliğe de yansıtmak istedim. Üzülerek öğrendim ki pandemi döneminde organ bağışı çok büyük bir düşüş göstermiş. Dolayısıyla hep beraber tek yürek olup bağış sayılarını artırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Hepimiz bu alanda duyarlı olmalıyız. Benim eserlerimde kelebek motifi yer alıyor. Kelebek mucizenin sembolü, organ bağışı da öyle. Ufacık bir organ bağışıyla hayatlar değişiyor. Tek bir kişinin hayatı değil bazen bütün ailenin hayatı etkileniyor. Bu farkındalığı eserlerimle göstermek istedim” diye konuştu.

Yeniden Doğuş

Banu Sağnak Erten’in kesişlerden ilham aldığı ve onların dünyasına atıfta bulunduğu eserleri, sanatseverlere zaman içinde yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Sanatçının, tuval üzerine yağlı boyayla ürettiği seçkin sergisinde, pek çok kültür öğesinden yararlanarak hayata geçirdiği 13 farklı yapıt bulunuyor. Sanatçı, tablolarında kullandığı duygusal ve ruhsal bağlamlardan yola çıkarak, ziyaretçileri içsel bir yolculuğa davet ediyor. Serginin simgesi yeşil kelebek, organ bağışı ile ikinci yaşamına kavuşan hastaları ve “yeniden doğuşu” simgeliyor. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı, Organ Nakli Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği’ne aktarılacak.

Tüm sanatseverlere açık olacak “Hayata Devam” sergisi, 10 Haziran’a kadar Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.