Hayat Holding’den “Yeni Nesil Sanata” destek: Iva Sanat ile “Sanatta Hayat Var”

Türkiye’nin sanat hayatına yeni bir soluk getiren İVA Sanat, dijital platformu aracılığıyla, dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Hem tanınmış sanatçılar hem de yeni yetenekler için kendilerini ifade etme olanağı tanıyan online sanat galerisi İVA Sanat’ın, Hayat Holding ve Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans’ın sponsorluğunda hayata geçirdiği ‘Sanatta Hayat Var’ projesiyle, sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

“Sanatta Hayat Var” projesi kapsamında gerçekleştirilecek ve İva Sanat’ın ilk fiziksel sergisi olma özelliği taşıyan “Sanatta Hayat Var” karma sergisi, 17-27 Ekim tarihlerinde Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyaretçilere açık olacak.

İva Sanat ve Hayat Holding, sanatı erişilebilir kılacak!

‘Sanatta Hayat Var’ projesi ile ilgili konuşan İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın;

“Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak hem sanatçılar hem de sanatseverler için son derece önemli. Hayat Holding ve Hayat Finans’ın katkılarıyla bu projeyi hayata geçirebilmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sponsorluk desteği, sadece bir finansal katkı değil, aynı zamanda sanata verilen değerin kıymetli bir göstergesidir. ‘Sanatta Hayat Var’ projesi, sanatçılarımızın seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmalarına ve sanatı herkes için daha erişilebilir kılmaya yönelik önemli bir adım. Bu projeyle sanatı hayatın her alanına taşımak ve sanatın birleştirici gücünü daha fazla insanla buluşturmak bizler için büyük bir anlam taşıyor.” dedi.

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Sanatın daha geniş kitlelerce ulaşılabilir olmasına katkı sağlamak, kurum olarak benimsediğimiz değerlerle örtüşüyor. Herkesin sanatla buluşmasını sağlayacak İVA Sanat’a destek vermek, topluma olan sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Biz, sadece ürün ve hizmetlerimizle değil, sosyal yatırımlarımızla da hayatın her alanında erişilebilirliği artırmayı hedefliyoruz. Bu projeye olan katkımızla, sanatın gücünün daha fazla insana ulaşmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Sanatta Hayat Var” projesi kapsamında önümüzdeki dönemde sanat fuarlarına katılım, workshoplar, söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmalarının sanatseverlerle buluşması hedefleniyor. Hayat Holding ve Hayat Finans’ın desteğiyle, 1 yıl boyunca daha fazla sanatçıya ev sahipliği yaparak kültürel projelere imza atmayı sürdürecek olan İva Sanat, bünyesinde bulunan sanatçılara ve sanata ilgi duyan herkese ilham vermeye devam edecek.

İva Sanat hakkında detaylı bilgi için https://ivasanat.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.