Hayalim kız çocuktu 

Murat Evgin'in, çok yakın dostları ya da akrabaları konuk aldığı, Sarıyer Kola’nın sponsorluğunda, kendi kanalında yayınlanan “Murat’la Çok Yakın” isimli YouTube programının bu haftaki konukları; Türk tiyatrosunun duayeni Nevra Serezli ve oğlu Türk müzik sektörünün başarılı ismi Selim Serezli oldu.

Murat Evgin'in; “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Doğruyu söyleyeyim mi? Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i, getirdi” sözleriyle, samimi bir itirafta bulundu.

GALALARA ÖZENSİZ KIYAFETLERLE GİDİLİYOR

Murat Evgin'in; “O yıllarda bir galaya gidildiğinde Sakıp Sabancı, Vehbi Koç gibi isimleri görürdük. Sizce o yıllar ve bu yılların galaları arasında ne farklar var?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Bizim zamanımızda diye lafa başlamayı sevmiyorum; ama Dormen Tiyatrosu’nda bir gala olduğu zaman Beyoğlu'nda trafik dururdu. Kadınlar acayip şık ve beyler şapkalı, takım elbiseli galaya gelirlerdi. Sinema galalarına da bu şekilde gidilirdi. Maalesef şimdi galalara, festivallere çok özensiz kıyafetlerle gidiliyor. Sahneye çıkıp ödül alan insanlarda da özensizlik görüyorum” sözleriyle cevap verdi.

METİN’İ KAYBETTİĞİMİZDE OĞULLARIMIN BÜYÜDÜĞÜNÜ ANLADIM

Evgin'in; “Anne oğul ilişkinizde ‘Benim oğlum büyüdü’ dediğiniz dönem hangisi?” diye sorması üzerine Nevra Serezli; “Metin’i kaybettiğimizde Selim’in ve Murat’ın büyüdüğünü anladım. Arkamda oldular, bana çok kol kanat geldiler” diye cevap verdi.  

 

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