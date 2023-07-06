Hatice Şendil tatilde talihsiz kaza geçirdi  

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Başarılı oyuncu Burak Sağyaşar kendisi gibi oyuncu eşi Hatice Şendil ve oğullar Can ile Bodrum tatilini seçen ünlü isimler arasındaydı.

Çift önceki gün Gündoğanda bir beach’te görüntülendi.

Ailece tatile çıkan örnek çift renkli görüntüler sergiledi. Bir süre sonra kaldıkları iskelenin merdiveninde uzun uzun, oturarak vakit geçiren çift daha sonra sıcaktan bunaldıktan bunalarak kendilerini denizin serin sulara bıraktı.

Denizden çıkan başarılı oyuncu Şendil, oğlu Can’ı havluyla kurulamak isterken ayağı takılarak yere düştü. Bu olaya objektiflere böyle yansıdı.