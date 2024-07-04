Hatay’da 26 boş birim bulunan aile hekimliği ek yerleştirme kurasına sadece 1 hekim başvurdu

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bu durumu şu sözlerle dile getirdi:

“Depremin üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen yaralar hala taze ve sorunlar çözümsüz kalmış durumda. Bölgede yaşanan sıkıntıların çözümü için eski Sağlık Bakanımıza birçok kez çağrıda bulunmuş, ancak yapıcı bir karşılık alamamıştık. Hala afet ortamında hizmet vermeye çalışan Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları var. Bölgede görev yapan arkadaşlarımız, aynı zamanda depremzedeler. Evlerini, ASM binalarını ve en önemlisi sevdiklerini kaybettiler. Buna rağmen kazançları düşürüldü. Bu çözümsüz sorunların doğal bir sonucu olarak, Hatay’da Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurasına 26 boş birim olmasına rağmen sadece 1 hekim başvurdu.”

ŞARTLAR DÜZELTİLMEDİĞİ İÇİN DEPREMİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, başvuru yapılmayan 25 birim nedeniyle bölgedeki aile hekimliğinin cazibesini yitirdiğini ve depremin etkilerinin hala sürdüğünü belirtti. “Daha önce defalarca uyardık. Bölgedeki aile hekimliği çalışanlarının mağdur olduğunu ve fedakârca çalışmalarına rağmen cezalandırıldıklarını anlattık. Yeni Sağlık Bakanımıza umutla bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz: Çözüm çok basit. Şartlar normalleşene kadar bölgedeki aile hekimliği çalışanları her türlü negatif performanstan muaf tutulmalı. Nüfus bazlı ödemeler deprem öncesine göre yapılmalı. Teşvikler kritersiz tavandan verilmeli. Hasarlı aile sağlığı merkezleri mümkünse onarılmalı, değilse acilen yeni yer gösterilmeli. Esnek çalışma olanağı sunulmalı ve cari gider desteği verilmeli. Eğer şartlarda düzenleme yapılmazsa bölgeden kaçışlar daha da artacaktır ve vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması zorlaşacaktır. Aile hekimliği çalışanları sendikası olarak, ilk günden beri bölgedeki sağlık hizmetinin normalleşmesi için önerilerde bulunuyoruz. Şartlar düzelene kadar da bölgedeki meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”