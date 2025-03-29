Hastaneye kaldırılan İrem Derici sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Geçtiğimiz aylarda konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, hastanelik oldu. Şarkıcı, stresten yine hastanelik oldu.

Derici, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Arkadaşlar haberler nasıl çıktı, hiçbir fikrim yok ama doğru. İki gün önce stüdyoda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım. Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de orada geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi stres. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi, asla" dedi.