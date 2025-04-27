Hastanede fotoğrafı ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam kıbrıs Lord’s Palace Hotel sahnesindeydi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan türkücü, “Bugün konser dışarıda olacaktı. Hava muhalefetinden dolayı içeri alındı. Çok yoğun bir talep vardı. Üzülmesinler. Burada tekrar sahne alacağım” dedi

KALBİM SAAT GİBİ ÇALIŞIYOR

Gazetecilerin, “Sanat camiasından ard arda gelen kayıplar oldu. Sizinle ilgili de bir haber çıktı. Sağlık durumunuz nedir?” Sorusuna, “Valla bu haber niye çıktı. Kim dedi. Niye dedi. Anlamadım. Olay şöyle oldu. Beni dinlemeye gelen profesör doktor Ali Aycan Kamal, annesiyle ve anneannesiyle birlikte geldiler. Sahne sonrası kulise geldiler. Ve orada bu ablalar dedi ki, oğlum senin kalbine baksın. Bende bundan dolayı doktorumuz Ali beye gittim. Kalbimi gösterdim. Saat gibi çalışıyor” dedi.



DALIŞ YAPMAK HOBİM

Ara ara tatile çıkan sanatçı, “Benim bir hobim var. Boş zamanlarımda dalmaya gidiyorum. Özellikle hint okyanusunda kaplan köpekbalıklarının olduğu bölgeye dalmak benim hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. Ramazan ayıydı. Artık sahnelerden dolayı vaktimiz yok. Artık sahnelere dalıyorum” dedi.



SEVDİKLERİME KIRILIYORUM

Gazetecilerin, “Şuan da bizim bilmediğimiz bir kavganız ya da küslükleriniz var mı?” Sorusuna Kırmızıgül, “Ben artık herşeyi olduğum gibi yaşıyorum. Birisi karşımda car car konuşsa, sessizliğim sakinliğim insanları daha çok çıldırtıyor. Hayat kısa. Dünya dertleri bizmez. Kırgınlıklarım var. Dargınım. En sevdiğim arkadaşlarımdan birine dargınım. Tanıyorsunuz. Ama neden biliyor musunuz? Onu düşündüğümden” dedi. Gazetecilerin, “Son olarak kırgın olduğunuz arkadaşınıza buradan bir şey söylemek ister misiniz?” Sorusuna “Adam olsun” diye espri yaptı. Mahsun Kırmızıgül’ü dinlemeye gelenler arasında manken Gizem Özdilli’de vardı.