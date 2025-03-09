Hasibe Eren'den gençlere ilham verici mesajlar

Uçan Süpürge Vakfı ve Ankara Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, tiyatro ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Hasibe Eren, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sanat dünyasında kadın temsili konuları ele alındı.



Söyleşide Hasibe Eren, sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde kadın karakterlerin temsili, sektörde kadın emeğinin görünürlüğü ve sanat dünyasında kadınların karşılaştığı zorluklar üzerine görüşlerini paylaştı. Eren, "Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşmak, tiyatroda ve televizyonda kadın temsili üzerine sohbet etmek, böyle bilinçli gençlerle bir araya gelmek benim için büyük bir zevkti." dedi. Kadın hikâyelerinin sanat yoluyla daha fazla görünür hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken sanatçı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak deneyimlerini aktardı.



Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü gücü, kadın karakterlerin derinlemesine işlendiği projelerin artması gerekliliği ve üniversitelerde sanat kulüplerinin bu süreçte oynayabileceği roller konuşuldu. Söyleşi, Hasibe Eren’in sanat dünyasında edindiği deneyimleri paylaşması ve gençlere ilham veren önerilerde bulunmasıyla sona erdi.