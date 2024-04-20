Hasan Can Kaya'dan kötü haber!

Hasan Can Kaya futbol oynarken omzunun üzerine düştü.



Omzunda kırık oluşan ünlü komedyen bir operasyon geçirdi.

Son yılların en çok ses getiren ve başarılı komedyenlerinden Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alınan Hasan Can Kaya’nın operasyonu başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Birkaç gün hastanede istirahat edecek olan ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.